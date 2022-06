Roma, pronto un investimento da 12 milioni per Farias ma occhio alla Juventus

vedi letture

La Roma segue da tempo Facundo Farias, attaccante appena 20enne del Colon che in Argentina considerano uno dei migliori talenti in circolazione. I giallorossi, per superare la concorrenza, sarebbero pronti a venire incontro alle richieste del club argentino, ovvero circa 11-12 milioni di euro. Su di lui ci sono anche altri club italiani come l'Atalanta, la Fiorentina e l'Udinese, ma pare che anche la Juventus abbia mostrato un certo interesse. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.