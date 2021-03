Roma qualificata ai quarti di finale: è la prima volta in Europa League

Con la vittoria ottenuta oggi sullo Shakhtar Donetsk (e il 5-1 complessivo nel doppio confronto), la Roma centra i quarti di finale di Europa League. Si tratta della prima volta per i giallorossi, da quando la competizione ha assunto questo nome. Considerando anche la Coppa UEFA, l’ultima occasione in cui la Roma è arrivata ai quarti di finale è nella stagione 1998/1999. In tutte le competizioni europee, gli ultimi quarti sono quelli di Champions del 2017/2018, quando poi la squadra di Di Francesco eliminò il Barcellona, salutando la competizione in semifinale contro il Liverpool.