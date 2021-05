Roma, quattro strade per il dopo Dzeko: Depay piace molto. Sogno Vlahovic

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono 4 i nomi su cui si sta concentrando Tiago Pinto per la ricerca dell'eventuale sostituto di Edin Dzeko. Il primo resta Andrea Belotti, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Torino e che viene seguito da tempo. Poi c'è Depay che piace moltissimo e certamente non solo perché si svincolerà al termine della stagione. Piace anche Carlos Vinicius di proprietà del Benfica ma in prestito al Tottenham che Mourinho conosce bene. Infine il sogno Vlahovic, un investimento molto oneroso che però garantirebbe un ritorno tecnico e non.