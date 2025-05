Roma, Ranieri: "Ci aspettano due mercati difficili. Dovremo essere bravi a non sbagliare giocatori"

"Del mercato ne parlerò a fine campionato. I fatti parlano chiaro. Sicuramente valuteremo il da farsi". Ha iniziato così la sua conferenza stampa odierna Claudio Ranieri, tecnico della Roma che affronterà il Milan nella penultima gara del campionato di Serie A.

La Roma del futuro potrà lottare per lo Scudetto?

"Avremo due sessioni di mercato dove saremo ristretti e in cui cercheremo di sbagliare il meno possibile. Tante volte non vince la più forte, vince chi riesce a costruire qualcosa. Lunedì abbiamo giocato alla pari con l'Atalanta… Dobbiamo migliorare, abbiamo iniziato a mettere le fondamenta e piano piano costruiremo una squadra che renda orgogliosi i tifosi".

Alla luce di questa previsione, dovremo aspettarci sacrifici in uscita sul mercato?

"Non ne abbiamo parlato in società. I mercati sono sempre aperti a mille situazioni, noi faremo il meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva. Ma è importante lo zoccolo duro, la mentalità e questa l'abbiamo costruita quest'anno. Questa è una squadra che si impegna, noi non possiamo sbagliare i giocatori".

Saelemaekers ha perso spazio, state rivalutando anche il suo riscatto?

"Di mercato non parlo. Per quanto riguarda me, devo dire che Soulé si è adattato bene su quella fascia. Saelemaekers aveva creato una connessione straordinaria con Dybala, creando problemi continui agli avversari. Senza ha perso qualcosa anche lui, ma resta uno con grande considerazione nella mia testa".