Roma, rebus in attacco: torna Zaniolo e Mourinho aspetta la coppia Dzeko-Mkhitaryan

Tutto in stand-by in casa Roma. Almeno fin quando non si saranno risolte le due situazioni chiave dell’attacco giallorosso. La prima è quella di Mkhitaryan che entro il 31 maggio deve dare una risposta al club qualora volesse esercitare la contro opzione presente nel contratto per liberarsi dalla Roma. Nel weekend è attesa la decisione e a Trigoria filtra ottimismo con le parti che starebbero discutendo soprattutto sul secondo anno di contratto previsto nel rinnovo dell’armeno. La sensazione è che i Friedkin non vogliono farsi scappare quello che, per distacco, è stato il miglior giocatore degli ultimi 16 mesi con 59 presenze, 21 gol, 18 assist, 4599 minuti giocato, contribuendo a 39 realizzazioni su 143 nel periodo in questione (praticamente è entrato nel 27% dei gol romanisti). L’altra situazione scottante è quella relativa a Dzeko. Il nove giallorosso è in vacanza a Dubai con la moglie e attende sviluppi da lì. Al centro sportivo capitolino dovrebbe infatti farsi vivo il suo agente (Lucci) per capire che strada intraprendere: se quella della rescissione contrattuale o del rinnovo fino al 2023 spalmando l’attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. A Mourinho spetterà anche l’ultima parola con lo Special One che negli scorsi giorni ha già chiamato Nicolò Zaniolo ribadendogli la centralità che avrà all’interno del progetto giallorosso. Lo stesso che non si può dire per Carles Perez e Pastore, per i quali andrà cercata una soluzione sul mercato. Ancora qualche punto interrogativo, invece, è presente sul caso Pedro. Lo spagnolo, dopo un avvio di stagione esaltante con Fonseca, è calato drasticamente con il passare dei mesi. Con Mourinho (che lo stima molto) ha già lavorato e potrebbe trovare ancora spazio nella Capitale. Una conferma che invece Borja Mayoral ha già strappato laureandosi capocannoniere stagionale della Roma. Il riscatto verrà rimandato al prossimo anno quando al Real Madrid dovranno essere versati 20 milioni (non più 15), ma questo garantisce un risparmio nel breve termine per un colpo di mercato che andrebbe a rafforzare il parco attaccanti. Il nome forte è quello di Belotti, in scadenza nel 2022 con il Torino e giocatore per il quale Tiago Pinto stravede. La prima offerta giallorossa si aggira sui 15 milioni, ma Cairo ne vorrebbe almeno 5 se non 10 di più. Dai prestiti potrebbe arrivare una mano al GM giallorosso e se Kluivert può essere utilizzato in uno scambio con il Lipsia per Sabitzer, c’è anche Under di ritorno a Trigoria, ma solo di passaggio.