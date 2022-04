Roma, Rui Patricio: "Continuiamo così, ci tenevamo a vincere per il nostro pubblico"

Rui Patricio, ospite di Sky, parla così dopo la vittoria ottenuta contro il Bodo/gGimt, che vale la semifinale di Europa League: "Avevamo fiducia nei nostri mezzi per fare una prestazione del genere, siamo stati molto bravi a livello tattico, ci tenevamo in particolare per i nostri tifosi, in particolare per loro".

La stagione della Roma è stata altalenante, come te la spieghi?

"Il nostro obiettivo è sempre di avere un livello altissimo ed è per questo che lavoriamo, non sempre ci riusciamo ma l'obiettivo è mantenere questa mentalità. Ora dobbiamo continuare con questo spirito".

Ci descrive il Leicester, visto che lo hai affrontato tante volte?

"Il Leicester è una ottima squadra, abituata a giocare in Europa, sarà una sfida dura ma è una semifinale europea ed è normale. Abbiamo un grande stagione, dovremo mantenere questa mentalità sempre".