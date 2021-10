Roma, Rui Patricio: "Contro l'Empoli vittoria importante. Ora continuiamo con questa mentalità"

Rui Patricio portiere della Roma, ha commentato così al sito ufficiale la vittoria ottenuta in casa contro l'Empoli, arrivata dopo la sconfitta nel derby: "È una vittoria importante per tutti i giocatori e per lo staff, adesso dobbiamo continuare con questa mentalità. La cosa più importante è mantenere la concentrazione per tutta la partita, per tutti i 90 minuti. Ancora più importante è vincere la partita".