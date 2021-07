Roma, Rui Patricio e la costruzione dal basso: "Per un portiere è importante lavorare su tutto"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il portiere della Roma, Rui Patricio, ha risposto anche a una domanda sulla costruzione dal basso: "Per un portiere è importante lavorare su ogni aspetto: dal gioco con i piedi al resto. E' importante recepire le idee del tecnico, ma vale per tutti. Prima si recepiscono meglio è per tutti. Un portiere deve lavorare su tutto".