Roma, Rummenigge ha ringraziato i Friedkin dopo la presa di posizione contro la Superlega

La posizione della Roma contro alla nascita della Superlega nonostante le lusinghe di Florentino Perez e di Andrea Agnelli è stata notata favorevolmente anche in Germania. Tanto che, due giorni fa, Karl-Heinze Rummenigge in persona, ad del Bayern che avrà un ruolo importante nei prossimi mesi all'interno del Comitato Uefa, ha telefonato alla dirigenza della Roma per ringraziare i Friedkin per quanto fatto e dichiarato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.