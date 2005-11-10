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Roma, Ryan Friedkin a Trigoria. Possibile accelerata sul mercato in entrata

Roma, Ryan Friedkin a Trigoria. Possibile accelerata sul mercato in entrata TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 15:17Serie A

Nelle scorse ore, scrive Il Romanista, Ryan Friedkin ha fatto il suo ingresso al centro sportivo di Trigoria per portare avanti le varie trattative di mercato aperte negli ultimi giorni dal direttore sportivo Tony D'Amico.

Già nella giornata di ieri, il tecnico Gian Piero Gasperini aveva fatto capire la necessità di una svolta in questo senso: "Sarà fondamentale la loro presenza (dei Friedkin, ndr). Il mercato è fatto di velocità, di decisioni prese in poco tempo, di risposte immediate. Come successo a gennaio, la loro presenza è determinante. Ci auguriamo di poter fare un buon mercato e di migliorare questa squadra e di dare delle risposte a un entusiasmo di una città che in pochissime ore ha fatto già tantissimi abbonamenti".

Ora l'arrivo di Ryan Friedkin potrebbe facilitare l'accelerata. Le prime questioni, oltre alla cessione di uno fra Manu Kone e Matias Soule, riguardano gli esterni offensivi chiesti a gran voce dall'allenatore, con i nomi di Summerville, Garnacho e Moreira in cima alla sua lista dei desideri.

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