Pergolettese, nuovo innesto in attacco: acquistato Pavanello dal Pisa
Dopo l'esperienza all'Ospitaletto nella passata stagione, un gol in 32 presenze totali, per l'attaccante Pavanello c'è l'addio a titolo definitivo al Pisa e l'approdo in un altro club di Serie C. La Pergolettese ha infatti annunciato il suo arrivo sui propri canali ufficiali:
"L’U.S. Pergolettese 1932 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Pavanello.
Nato a Padova il 30/06/2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Padova, ha vissuto due stagioni in serie D nel Campodarsego mettendo a segno 8 reti.
Acquistato dal Pisa (attuale proprietaria del cartellino) è passato in prestito in serie C prima al Sestri Levante e nella scorsa stagione all’Ospitaletto Franciacorta.
Ora l’arrivo alla Pergolettese a titolo definitivo nella rosa a disposizione di mister Giosa.
Ad Andrea un grande benvenuto nella Pergolettese".