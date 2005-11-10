Gasperini: "Quella alla Lazio è un'anomalia che spero venga superata il prima possibile"

"È stata un'estate lunga, un po' anomala rispetto agli altri anni. Per il Mondiale, il campionato è finito un po' in anticipo, ripartiamo una settimana dopo. Il finale dell'anno scorso ci ha lasciato dentro molto entusiasmo e molta voglia di riprovarci e di ripartire tutti insieme". Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così nelle ultime ore a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, proprio quando il club giallorosso si è radunato a Trigoria per l'inizio della stagione 2026-27.

Una breve battuta (ma significativa) Gasperini l'ha dedicata anche alla Lazio, spiegando il proprio punto di vista: "Non è bella come situazione - ha sottolineato il tecnico giallorosso -. Da avversario acerrimo, la Lazio è una parte di storia del calcio italiano, con un entusiasmo importante alle spalle che va recuperato. Il campionato italiano ha bisogno di avere gli stadi sempre pieni. Quella alla Lazio è un'anomalia che spero venga superata il prima possibile".