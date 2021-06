Roma, salgono le quotazioni della permanenza di Dzeko ma Juve e Milan lo osservano

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, l'ipotesi di permanenza da parte di Edin Dzeko alla Roma sta prendendo corpo nelle ultime ore, in attesa che l'agente del bosniaco arrivi in città per parlare a cena tutti e quattro insieme. La Juve però non lo ha ancora eliminato dalla lista della spesa, come non ha fatto il Milan che si vorrebbe cautelare proprio con lui nel caso in cui dovesse saltare l'affare Giroud.