Roma, sarà tosta: lo United non perde una semifinale europea in casa dal '97

La Roma sogna la finale di Europa League e di fronte questa sera avrà il Manchester United. Non sarà una gara semplice: come evidenziato da Opta, i Red Devils non perdono in una semifinale europea giocata in casa dal 1997 contro il Borussia Dortmund. Da lì in poi, sette semifinali all’Old Trafford: tre vittorie e quattro pareggi.

1997 - Manchester United haven’t lost at home in a European semi-final since April 1997 (0-1 v Borussia Dortmund in the UEFA Champions League), winning four and drawing three of their last seven such games. Stomping. #UEL

— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2021