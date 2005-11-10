Roma, la Serie A posa gli occhi su Alessandro Romano: Cagliari e Torino interessate
Il centrocampista Alessandro Romano, calciatore classe 2006 di proprietà della Roma, è al centro di diverse trattative di mercato. La prospettiva di un minutaggio limitato nella capitale rende probabile una nuova partenza per avere maggior spazio e per continuare il proprio percorso di crescita.
Diverse società valutano l'acquisizione del giocatore sia attraverso la formula del prestito sia a titolo definitivo. In Serie B si è parlato dell'interesse del Palermo, ma in massima serie secondo quanto riporta Sky si è mosso il Cagliari. La società sarda valuta il profilo del giovane regista per sostituire una eventuale partenza di Gaetano (che piace all'Atalanta), inserendosi in una linea societaria finalizzata alla valorizzazione dei giovani.
Anche il Torino segue il centrocampista nell'ambito di un progetto volto alla creazione di un gruppo che possa avere una spina dorsale di giocatori italiani da mettere a disposizione del nuovo tecnico Ignazio Abate. Le opzioni per il futuro del calciatore restano aperte tra le due categorie.
Nella stagione recente ha registrato le prime due presenze nel massimo campionato con la maglia giallorossa, prima di trasferirsi a gennaio in prestito semestrale allo Spezia. Con la squadra ligure ha disputato tutte le diciannove partite del girone di ritorno della Serie B, una parentesi conclusasi con la retrocessione del club nonostante le prestazioni offerte sul piano individuale.