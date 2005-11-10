Ufficiale
Cagliari, ecco Alessandro Romano: arriva dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto
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Alessandro Romano è ufficialmente un nuovo del Cagliari. La Roma ha infatti comunicato di avere trovato l'accordo con il club sardo per il trasferimento del giovane centrocampista, classe 2006, che diventa rossoblù in prestito con obbligo di riscatto.
"Sono pronto per questa nuova avventura. Un saluto ai tifosi della Roma”, ha detto Romano dopo le visite mediche. Al Cagliari un contratto fino al 2032 - contando l’obbligo di riscatto - per un’operazione da circa 5 milioni di euro.
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