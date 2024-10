Roma, serve il miglior Dybala: l'argentino è l'elemento chiave per fermare l'Inter

La Roma punta su Paulo Dybala, in vista del big match di domani sera contro l'Inter. La Joya, in casa giallorossa, è sicuramente l’unico davvero in grado di spostare gli equilibri in campo nel corso di una sfida. Vedere l'argentino in piena forma sarà praticamente impossibile visto che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non gioca dallo scorso 3 ottobre (la mezzora finale in Svezia, in casa dell’Elfsborg) e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo solo a metà settimana.

Già la sola presenza in campo di Dybala, comunque, cambia i pensieri di Juric sul match. Contro l'Inter la Joya sarà la spalla principale di Artem Dovbyk, avendo il compito di regalare fantasia all’intero reparto offensivo della Roma. Giocherà un po’ trequartista e un po’ seconda punta, con la libertà che gli ha sempre concesso Juric da quando ha preso in mano la formazione giallorossa. Sarà l'ex Juve a cercarsi la posizione a lui più congeniale, per risultare il vero e proprio ago della bilancia romanista.

Una sua grande prova gli permetterebbe inoltre di dare una svolta ad un inizio di stagione con più ombre che luci. Nelle 7 partite giocate finora, ha segnato una sola rete, ma su calcio di rigore, contro l’Udinese. Zero invece gli assist piazzati, che poi per uno come lui è quasi anche peggio di non segnare. A conti fatti, questo è il peggior avvio di Dybala da quando è sbarcato a Roma: serve quindi un inversione di rotta.