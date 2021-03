Roma, Smalling non è ancora recuperato. Si proverà a portarlo almeno in panchina

Consueta divisione in gruppi post partita per la Roma quest'oggi: Fonseca ha diretto una seduta di allenamento forzatamente anomala e senza Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan: i quattro hanno lavorato a parte nel tentativo di accelerare nel recupero dai rispettivi infortuni. Per il difensore inglese, che sembrava vicino al rientro, servirà ancora un po' di tempo. Domani lo staff ad aumentare i carichi di lavoro per portarlo quantomeno in panchina.