Roma, Spinazzola come Rizzitelli: gol e autogol nella stessa gara 28 anni dopo

Questa sera Leonardo Spinazzola ha scritto il proprio nome nel tabellino dei marcatori per ben due volte, anche se solo in un’occasione a favore della sua Roma. L’esterno infatti si è reso protagonista sia del vantaggio dei giallorossi sia del pareggio della Fiorentina segnando così un gol e un autogol nella stessa gara. Una combinazione rara se è vero che in casa Roma non accadeva da ben 28 anni. Era il gennaio del 1993, anche allora in trasferta e anche allora finì 1-2. Protagonista di quella giornata fu Ruggiero Rizzitelli che nell’occasione segnò però la doppietta della vittoria sull’Udinese.