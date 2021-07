Roma, Spinazzola infortunato: sondaggio per Dimarco. L'Inter vuole 10 milioni di euro

Sondaggio della Roma per Federico Dimarco, obiettivo dei giallorossi per sostituire l'infortunato Spinazzola sulla corsia mancina. Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore i capitolini avrebbero preso informazioni sul laterale reduce dall'ottimo prestito all'Hellas Verona, valutato dall'Inter circa 10 milioni di euro.