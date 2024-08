Roma, spunta una scritta a Trigoria: "Paulo non si vende". Dybala riflette sul futuro

In casa Roma a tenere banco c'è la questione Paulo Dybala, tentato dalla ricca proposta proveniente dall'Arabia e nello specifico dall'Al-Qadsiah. Una telenovela di mercato che tiene con il fiato sospeso i tifosi giallorossi, che peraltro hanno già preso posizione.

Come riporta il Corriere dello Sport, in queste ore è apparso sui muri di Trigoria il seguente messaggio: "Paulo non si vende". Una chiara comunicazione alla società, peraltro velocemente ripulita. I supporters romanisti non vogliono perdere il giocatore di punta delle ultime due stagioni: da capire se anche il club e il diretto interessato vadano per quella direzione.

La posizione di Dybala

Paulo Dybala, in queste ore, sta riflettendo sulla proposta mostruosa da parte dell’Al-Qadsiah. Gli arabi hanno messo sul piatto 20 milioni più bonus a stagione, per un totale di 65 milioni circa in tre anni. Inoltre offrono 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore, in scadenza di contratto nel 2025. Il club dell’Arabia Saudita che è sbarcato a Roma con i propri emissari per chiudere l’affare. Oggi potrebbe essere una giornata importante per capire il futuro della 'Joya': chi sa se ci saranno ulteriori manifestazioni da parte dei tifosi giallorossi a favore della permanenza dell'attaccante argentino ex Juve.