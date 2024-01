Roma su Dedic, giovane capitano del Salisburgo: su di lui anche due big di Premier

Nome nuovo per le corsie esterne della Roma riportato dal The Sun: secondo il tabloid inglese infatti i giallorossi hanno messo nel mirino Amar Dedic, terzino destro di proprietà del Salisburgo. Classe 2002, il bosniaco sta impressionando in questa stagione con la maglia del club di proprietà della Red Bull e su di lui, oltre ai giallorossi, sono da segnalare anche diverse società di Premier League.

Su tutte il solito Chelsea, desideroso di aggiungere almeno un giocatore alla rosa di Pochettino in questi ultimi giorni di mercato, ma pure il Newcastle che potrebbe perdere Trippier nelle prossime ore e avrebbe individuato proprio in Dedic il nome giusto per rinforzare la corsia destra.

Contratto valido fino al giugno del 2027, nato in Austria ma di nazionalità bosniaca, Dedic è uno dei talenti in rampa di lancio della rosa di Gerhard Struber. Oltre alla qualità anche duttilità tattica (può giocare indifferentemente a destra o sinistra, così come al centro all'occorrenza) e tanta personalità, come dimostra la fascia da capitano indossata in questa stagione. Da inizio anno la sua crescita è stata costante, come dimostrano le 25 presenze complessive, di cui 6 in Champions League, condite da un totale di 5 gol e 3 assist per i compagni.