Roma, Svilar: "Ora mi sento più sicuro. Vittoria in trasferta? Ci sta mancando"

Nel corso del prepartita fra Udinese e Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN il portiere giallorosso Mile Svilar: "Guardiamo a partita dopo partita, è un peccato aver perso giovedì in Europa League, ma siamo qui con una nuova opportunità".

Manca la vittoria in trasferta?

"Chiaro che sta mancando, ogni volta che non si vince è un po' dura, ma non pensiamo troppo al fattore campo, pensiamo solo al campo ed a vincere".

La difesa è solida.

"E' cresciuta tanto da inizio stagione, i ragazzi fanno bene, stanno interpretando bene le richieste del mister".

Ora ti senti più sicuro?

"Chiaro, mi sento sicuro con questa squadra".