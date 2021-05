Roma, svolta a centrocampi: contatti avanzati con l'Arsenal per Xhaka

La Roma di Mourinho prova a svoltare sul mercato, sfruttando la "disattenzione" della concorrenza, per lo più impegnata a cercare il nuovo tecnico. Il club giallorosso, secondo quando rivela la redazione di Sky, ha approcciato i Gunners per limare una richiesta di 25 milioni di euro per Granit Xhaka, col quale i giallorossi stanno già discutendo dell'accordo contrattuale. Una diretta richiesta di Mourinho, a caccia di uno "schermo" davanti alla difesa per la sua nuova avventura.