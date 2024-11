Roma, tegola Hermoso: lo spagnolo oggi ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare

La Roma, durante l'allenamento di questa mattina, ha perso Mario Hermoso. Il difensore spagnolo ha interrotto anzitempo la sessione odierna a causa di un problema muscolare. L'ex Atletico Madrid, assente contro il Torino a causa dell'espulsione rimediata contro la Fiorentina, rischia quindi di non essere disponibile anche per la partita in programma domenica alle 18:00 contro l'Hellas Verona. Le condizioni di Hermoso verranno rivalutate nelle prossime ore.

Le ultime di formazione da Roma

Dopo la vittoria di giovedì contro il Torino la Roma torna in campo domenica alle 18, per l’undicesima giornata di Serie A, al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Mister Juric dovrebbe schierare il suo abituale 3-4-2-1. In porta ci sarà Svilar, con la difesa composta da Mancini, Ndicka e Hummels, in caso di forfait di Hermoso. A centrocampo, oltre ai titolari Celik, Konè e Angeliño, sono in ballottaggio Le Fée e Pisilli. Sulla trequarti, Dybala potrebbe lasciare spazio a Baldanzi o Soulé, mentre Pellegrini dovrebbe rientrare dal primo minuto. In attacco, confermato Dovbyk dopo aver saltato l'ultima partita per un attacco febbrile (da Roma, Debora Carletti).

Le ultime di formazione da Verona

Dopo tre stop consecutivi l'Hellas Verona di Paolo Zanetti ospita al "Bentegodi" la Roma dell'ex Ivan Juric. Con Dawidowicz e Frese ai box e con Tchatchoua e Belahyane squalificati Zanetti dovrebbe schierare il suo 4-2-3-1 con Perilli (che dovrebbe essere confermato dopo la prima da titolare a Lecce) tra i pali; Daniliuc, Magnani, Ghilardi e Bradaric nella linea difensiva, Serdar e Duda in mediana, Kastanos tre-quartista con Suslov e Lazovic sugli esterni a supporto di Tengstedt riferimento offensivo centrale (da Verona, Francesco Galvagni).