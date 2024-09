Roma, tegola per De Rossi: distorsione alla caviglia per Saelemaekers: i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Roma: Alexis Saelemaekers ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra nel secondo tempo di Genoa-Roma. Ma la sensazione è che il problema non sia di poco conto. Sostituito al 50', l'esterno belga ha dato fin da subito l'impressione di non aver subito un infortunio da niente e infatti le prime indiscrezioni raccontano di un forte timore in casa giallorossa.

Secondo il Corriere dello Sport si teme una frattura della caviglia destra per Saelemaekers. Non si tratterebbe di una frattura grave o scopsta riporta il quotidiano sportivo, perciò lo stop dovrebbe essere compreso tra il paio di settimane e il massimo di due mesi.Il belga sta ancora svolgendo gli esami strumentali ed è possibile che serva un supplemento domani. Soltanto poi si capirà insieme alla Roma se intervenire chirurgicamente o adottare una terapia conservativa.