Roma, Tiago Pinto ha in pugno Zelik e Solbakken: doppio affare da circa 13 milioni

Zeki Celik e Ola Solbakken per il mercato della Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport Tiago Pinto ha in pugno l’accordo con i giocatori e sta trattando con i rispettivi club, sfruttando un vantaggio negoziale: entrambi sono in scadenza, l'attaccante sarebbe libero a gennaio, visto che in Norvegia i contratti vengono stipulati seguendo gli anni solari, mentre il terzino a luglio 2023. Un doppio affare da 12-14 milioni complessivi per i cartellino, con ingaggi non troppo onerosi.