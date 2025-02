TMW Roma, trattativa a sorpresa per la difesa: accelerata con il Galatasaray per Nelsson

vedi letture

Le ultime ore di calciomercato sono un vero e proprio tourbillon di notizie, indiscrezioni, colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Un po' come sta capitando ora in tarda serata nell'ultimo giorno della finestra invernale per la Roma, che sembrava a un passo da Saba Goglichidze dell'Empoli ma nel frattempo, in parallelo e secondo quanto appreso da TMW, sta muovendo una forte accelerata per un nome nuovo.

L'ultima idea, molto concreta, della Roma si chiama Victor Nelsson (26 anni), svedese in forza al Galatasaray che stando alle informazioni in nostro possesso potrebbe approdare in giallorosso con la formula del prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo.

Intanto questa sera la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Napoli e dopo la partita il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha così parlato del mercato in uscita e di qualcuno che gli avesse chiesto la cessione in questi giorni: "L'avrei accompagnato all'aeroporto. Nessuno è venuto. Bisogna fare mercato sui media ed è giusto così. Non vuole andare via nessuno. Stanno tutti bene a Roma ve lo assicuro".