Roma, vacanze in Italia e tre ore di esercizi al giorno: Zaniolo pronto per il raduno

vedi letture

Nicolò Zaniolo sarà pronto e in forma per mettersi al lavoro con il nuovo tecnico José Mourinho a partire dal 6 luglio, giorno del raduno. Il recupero procede bene con l'aiuto dello staff medico giallorosso e con il via libera del medico che lo ha operato, ovvero il professor Fink. Vacanze in Italia e allenamenti specifici per tre ore al giorno: un menu che fa felice il tecnico portoghese, pronto ad allenare il fantasista che tanto avrebbe voluto già ai tempi del Tottenham. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.