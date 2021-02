Roma, venerdì incontro con la Raggi per il nuovo stadio: budget fra i 300 e 400 milioni

Dopo l’abbandono dell’idea di Tor di Valle, la Roma cerca un nuovo sito per il suo stadio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di venerdì la dirigenza giallorossa incontrare il Sindaco della Capitale Virginia Raggi per parlare del nuovo progetto. L’obiettivo, si legge sul quotidiano, sarebbe quello di presentarlo entro fine anno per avere i permessi nei prossimi due e, nel caso in cui andasse tutto in porto, disputare la gara inaugurale nel 2025-2026. Il budget stimato sarebbe di 3-400 milioni di euro. Le idee per quanto riguarda l’area potrebbero essere Ostiense o Togliatti con Fiumicino sullo sfondo.