Roma, verso il ricambio generazionale in attacco: occhi sul montenegrino Haksabanovic

Alla Roma piace molto l'esterno montenegrino classe '99 Sead Haksabanovic, attualmente in forza al Norrkoping che lo ha riscattato in estate dal West Ham. Colonna della sua Nazionale, è tra i calciatori presi in considerazione per ricambio generazionale dell'attacco giallorosso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.