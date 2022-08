Colpo del Celtic Glasgow. Il club scozzese ha annunciato di aver acquistato Sead Haksabanovic; l'esterno offensivo, nazionale del Montenegro (28 presenze e 1 gol), lascia il Rubin Kazan e firma un contratto per le prossime cinque stagioni.

🆕✍️ #SeadSigns!

We are delighted to announce the signing of Montenegrin winger Sead Hakšabanović on a five-year deal, subject to international clearance 🇲🇪

Welcome to #CelticFC, Sead! 🍀

