Roma, Villar: "Siamo pronti per affrontare la Juve. Obiettivi? Tornare in Champions"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, è stato intervistato da AS. Si parte dalla sfida con la Juventus: "La squadra è pronta dopo un paio di settimane difficili. La squadra dal punto di vista psicologico sta bene, siamo tornati alla vittoria ed abbiamo ritrovato il nostro gioco. La Juventus? Abbiamo lavorato cercando i suoi punti deboli, che sono pochi visto che è una grande squadre. Siamo terzi in campionato per merito nostro, la sfida con la Juve non deve ossessionarci. Conosco bene Arthur, gli piace avere il pallone, ed è molto difficile toglierglielo. Si integra bene con Bentancur o Rabiot, e poi c'è il fattore McKennie. È molto intenso. Devi essere attento. Ma il nostro centrocampo è molto forte e pronto per la battaglia. Mancherà Pellegrini, che per noi è un giocatore importante, ma chi giocherà farà molto bene".

Nello spogliatoio parlate dello Scudetto?

"Sarebbe un errore. L'obiettivo principale è entrare in Champions, ma non diciamo di no a niente. Non abbiamo paura, ma viviamo partita dopo partita. Siamo terzi, vogliamo recuperare terreno su chi ci sta davanti. Ovviamente sarebbe bello essere in lotta per il titolo a fine stagione".