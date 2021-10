Roma, visita in sede per l'agente di Zaniolo ma si è parlato di...assicurazioni

Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo, ieri ha fatto visita alla sede della Roma facendo subito drizzare le antenne in chiave rinnovo di contratto. Il procuratore però in questo caso non è andato a parlare della possibile firma sul prolungamento del proprio assistito, bensì di alcune questioni relative all'assicurazione del giocatore. "Falso allarme" dunque, in attesa che Tiago Pinto convochi l'agente per parlare e magari chiudere la trattativa per la permanenza nella Capitale del fantasista di Mourinho. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.