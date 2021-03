Roma, Vlahovic al centro dei pensieri per il dopo Dzeko: servono 30 milioni

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'edizione romana de La Gazzetta dello Sport, la Roma continua a pensare a Dusan Vlahovic come potenziale sostituto di Dzeko in vista della prossima stagione. Il calciatore serbo è in scadenza con i viola nel 2023 e viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. I giallorossi inoltre dovranno risolvere anche la questione riguardo il riscatto di Borja Mayoral, per cui il club di Friedkin dovrà versare una cifra tra i 15 e i 20 milioni al Real Madrid.