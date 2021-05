Roma, Zaniolo e l'ultimo via libera. Ora estate senza ferie per stupire Mourinho

Ieri Nicolò Zaniolo ha ricevuto l'ultimo via libera per tornare in campo dal professor Flick, ovvero colui che ha operato il ginocchio infortunato lo scorso settembre. Niente ferie per il centrocampista che vuole farsi trovare pronto per il ritiro con Mourinho. A La Spezia, vicino alla famiglia, proseguirà gli allenamenti in una struttura ad hoc fermandosi solo qualche giorno intorno alla metà di giugno. Poi inizierà la rincorsa verso la prossima stagione, con lo Special One che lo attende a braccia aperte. A riportarlo è La Gazzetta Sportiva.