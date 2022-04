Roma, Zaniolo furioso dopo derby e Nazionale ma spetta a lui riconquistare tutti

Nicolò Zaniolo è tornato a lavorare con la Roma con lo stesso impegno di sempre ma anche con un umore tutt'altro che positivo, anzi si può dire che è apparso veramente "nero come il carbone", come scrive il Corriere dello Sport. Il talento romanista è furioso per il derby passato a sedere in panchina e per come è andata l'esperienza in azzurro. E soprattutto non si sente se stesso. L'idea di dire addio non gli piace come non piace nemmeno a Mourinho ma nei prossimi mesi dovrà convincere tutti di poter valere il ruolo di colonna del futuro giallorosso, così da sciogliere i dubbi sul rinnovo e guardare al domani con più serenità.