Ufficiale Romagna ha firmato un nuovo contratto con il Sassuolo dopo lo svincolo del 30 giugno

Come da previsioni degli ultimi giorni, il difensore Filippo Romagna ha firmato un nuovo accordo con il Sassuolo dopo aver lasciato il club da svincolato lo scorso 30 giugno.

Di seguito la nota ufficiale diramata dalla società emiliana in casacca neroverde a proposito dell'avvenuta firma: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Filippo Romagna fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Il numero 19 neroverde, nella scorsa stagione di Serie BKT, ha collezionato 23 presenze per un totale di 1870 minuti giocati. Con il suo impegno, la sua serietà e la sua professionalità, ha dato un contributo fondamentale al successo del club e ora il suo percorso con la maglia del Sassuolo continuerà anche nella prossima stagione di Serie A Enilive. A Filippo va un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera in neroverde. Insieme per vivere ancora emozioni neroverdi!".

Di seguito tutti i trasferimenti estivi già ufficiali per il Sassuolo:

ACQUISTI SASSUOLO ESTATE 2025/2026 (3 milioni di euro spesi)

Tarik Muharemovic (difensore, 22 anni) riscattato dalla Juventus per 3 milioni di euro

CESSIONI SASSUOLO ESTATE 2025/2026 (1,75 milioni di euro incassati)

Emil Ceide (attaccante, 23 anni) riscattato dal Rosenborg per 1,5 milioni di euro

Andrei Marginean (centrocampista, 23 anni) riscattato dalla Dinamo Bucarest per 250mila euro

Pedro Obiang (centrocampista, 33 anni) al Monza a parametro zero

Andrea Consigli (portiere, 38 anni) svincolato

Jeremy Toljan (difensore, 30 anni) svincolato