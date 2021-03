Romagnoli e il posto da titolare perduto. Raiola è già sul piede di guerra?

Nell’infinita girandola di eventi intorno a Mino Raiola e il Milan, con Zlatan Ibrahimovic che deve ancora decidere se prolungare la propria permanenza in rossonero e Donnarumma che chiede cifre altissime per rinnovare (anche perché garantite da altre parti), un altro possibile caso diplomatico e di mercato si staglia all’orizzonte, dopo la prima - e probabilmente non unica - panchina di Alessio Romagnoli.

HA PERSO IL POSTO? Capitano del Milan dopo un interregno di Donnarumma, il difensore centrale si trova ora in una posizione scomoda. Perché Simon Kjaer ha fatto una prima parte di stagione da uomo copertina, non fosse stato per Ibra, mentre Tomori ha impiegato davvero poco a fare comprendere la bontà dell’investimento del Milan su di lui. Così Romagnoli, che ha un contratto in scadenza fra una stagione e un rinnovo tutt’ora in bilico, rischia di finire tra le riserve e un potere contrattuale decisamente inferiore a quello che aveva anche solo qualche settimana fa.

GALEOTTA L’INTER - Dopo una serie di partite non proprio immacolata, quella contro l’Inter ha portato Pioli a deciderne l’esclusione, preferendo chi gli dava maggiori garanzie. Contro la Roma, da cui era stato acquistato, ha quindi brillato Tomori, con Romagnoli che ora a un anno dalla scadenza può essere pedina pregiata sul mercato, con una base di asta di circa 20 milioni. Difficile capire chi possa spenderli, considerando che ha comunque un ingaggio da 3,5 milioni annui e vorrebbe arrivare intorno ai 6 per il rinnovo della prossima stagione. Sarà difficile e non è detto che la situazione non possa precipitare. Intanto, con il turnover, questa sera può anche essere titolare.