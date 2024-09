Romagnoli: "Lazio squadra del mio cuore, Milan l'altra metà. Ieri molto emozionante"

Giornata di relax per Alessio Romagnoli. Il giorno dopo il pareggio casalingo contro il Milan, il difensore della Lazio è a Monza dove si sta correndo il Gran Premio d'Italia. Intercettato dalle telecamere di Sky Sport, il centrale ha commentato la gara di ieri sera contro quella che è stata una sua ex squadra. Un pareggio arrivato dopo che Castellanos e Dia avevano ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti allenati da Paulo Fonseca di Pavlovic. La rete del definitivo 2-2 è arrivata grazie a Rafael Leao:

"Il Milan è per me una squadra fantastica - ha commentato il calciatore romano classe 1995 dei biancocelesti - ci sono legato e sono cresciuto nel Milan. Adesso sto nella mia squadra del cuore ma il Milan è l'altra metà, ieri era molto emozionante, è stata una bella partita e oggi siamo qui a divertirci.

Noi punteremo l'Europa, a fare bene in Europa League e a fare il massimo in campionato per cercare di andare in Champions League. Quali ferraristi marcherei a uomo? E' tosta perché Max sta dietro ed è molto forte - ha concluso Alessio Romagnoli - io spero in Luis perché è sempre bello vederlo lottare a 40 anni. Spero di sì".