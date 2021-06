Romero debutta con l'Argentina, El Clarin lo incorona: "Impeccabile, il migliore in campo"

Come aveva annunciato in conferenza stampa Lionel Scaloni, Cristian Romero ha esordito in Nazionale nella sfida della notte italiana contro il Cile di Alexis Sanchez. La sfida è terminata in parità, ma la prestazione del centrale dell'Atalanta ha convinto tutti in Argentina, tanto che El Clarin lo ha incoronato come il migliore in campo: "Romero è stato il migliore dell'Argentina, grande prestazione. Impeccabile nel primo tempo con tre recuperi e interventi che lo mettono in mostra nel giorno del suo debutto. Benissimo anche negli stacchi aerei".