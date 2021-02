Romero e l'elogio di Josip Ilicic: "Giocasse con Inter o Juventus sarebbe il migliore della Serie A"

Il difensore dell'Atalanta Cristian Romero ha parlato a El Pais in vista della sfida di questa sera contro il Real Madrid: "E' la partita più bella della mia carriera. La Champions è di un altro livello. Per pensare di eliminare una squadra come il Real Madrid dovremo dare di più rispetto a ciò che facciamo in Serie A".

La scelta estiva dell'Atalanta?

"La miglior scelta che ho fatto nella mia carriera è stata quella di non restare alla Juventus e di andare in prestito all'Atalanta. La Juve è un grande club e ho pensato che in una rosa con tanti giocatori forti non avrei avuto possibilità. Il fatto di giocare a questo livello fa parte del lavoro di Gasperini. Mi sta dietro, mi corregge, mi parla e mi aiuta ad essere più completo, soprattutto tatticamente. Prima dal punto di vista tattico ero un disastro, ora mi sento più tranquillo".

L'Atalanta attacca con "disordine"?

"No, cerchiamo sempre di creare superiorità con la palla. Vogliamo trovare spazi nelle zone occupate dai giocatore avversari che non difendono. Dipende tutto dall'avversario. Nel 90% dei casi gli attaccanti avversari non difendono e lì è dove i tre centrali cercano gli spazi per portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembriamo disordinati, ma tatticamente siamo molto equilibrati".

Come definisco Josip Ilicic?

"Ho marcato i più grandi attaccanti della Serie A: Ibrahimovic, Cristiano, Dybala, Immobile, Lukaku... Ilicic è a quel livello e forse anche di più. Non ha vinto tanti titoli ma vedendolo ogni giorno non ho alcun dubbio, se giocasse nella Juventus o nell'Inter sarebbe il miglior giocatore della Serie A. Fa cose che in pochi possono permettersi. Semplifica tutto perché risolve situazioni difficili, fa assist, crea occasioni, rompe gli equilibri, fa gol".

A quali difensori mi ispiro?

"Ramos, Chiellini, Bonucci e De Ligt. Infatti guardo le partite del Real Madrid e della Juventus per seguirli".