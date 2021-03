Ronaldo dopo la rabbia contro la Serbia: "Essere il capitano del Portogallo è un privilegio"

Uscito furente dalla partita contro la Serbia, gettando a terra la fascia di capitano del suo Portogallo dopo un gol fantasma non assegnato, Cristiano Ronaldo, sul suo profilo Instagram, posta una foto in cui racconta tutto l'orgoglio e l'emozione che prova nel vestire la maglia della sua Nazionale: "Essere il capitano del Portogallo è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata. Alza la testa e affronta subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!"