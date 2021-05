"Ronaldo ha voglia di vincere". Rivedi Pirlo su CR7 e la corsa Champions della Juve

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Vecchia Signora contro l’Udinese al Dacia Arena per 2-1, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo (autore della doppietta decisiva): "Ronaldo è un campione, vuole sempre migliorarsi, ha dato positività alla squadra e ha fatto belle giocate, oggi ci siamo aggrappati a lui, ma tutta la squadra ha fatto bene reagendo nel migliore dei modi per arrivare a tre punti pesanti per l’obiettivo Champions e ora ci attendono altre partite importanti”.

