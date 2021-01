Ronaldo miglior marcatore di sempre? La federcalcio ceca: "No, Bican ha segnato di più"

Cristiano Ronaldo miglior marcatore di tutti i tempi? Dopo la rete siglata ieri al Napoli, il campione portoghese della Juventus è salito a quota 760 gol segnati in carriera in partite ufficiali. Numeri certi, perché Ronaldo è calciatore di un tempo nel quale sulle statistiche possono esservi pochi dubbi. A differenza degli altri contendenti a questo titolo: se da un lato è abbastanza pacifico che CR7 abbia superato da tempo Romario (746 gol tra club e nazionale maggiore), le statistiche relative a Pelé e soprattutto Joseph Bican, leggendario bomber ceco attivo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, sono più oscure e meno decifrabili, dato il passare del tempo. A seconda della fonte, infatti, a Bican vengono assegnati 759 o 821 gol segnati. E infatti, proprio dalla Repubblica Ceca arriva una risposta al possibile record di Ronaldo. Nello specifico, la Federcalcio di Praga ha esplicitamente preso posizione, affermando di aver contato, attraverso il comitato per la Storia e la Statistica del calcio, tutti i gol segnati da Bican e di poter confermare che ne abbia segnati 821 in partite ufficiali. Jaroslav Kolář, capo del comitato in questione, afferma: “Abbiamo basato la nostra ricerca sulle statistiche derivanti dai più prestigiosi siti che se ne occupano, e da cui emergono 805 gol segnati da Bican. Ma a questi vanno aggiunti quelli segnati nel 1952 nella seconda divisione ceca: li abbiamo trovati e anche anche fatto controlli incrociati, perciò possiamo concludere che le reti segnate da Bican in carriera siano effettivamente 821”. Più di Ronaldo, in Repubblica Ceca sono sicuri.

The best goalscorer in football history? 🤔

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p

