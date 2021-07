Ronaldo si gode vacanze e riposo. La Juve aspetta un segnale dal portoghese in settimana

vedi letture

Cristiano Ronaldo ha chiuso quella che è stata la sua stagione sportiva con l’addio a Euro2020 nell’ottavo di finale perso dal suo Portogallo contro il Belgio. Una delusione, per lui che deteneva il titolo, che si va ad aggiungere a un’annata che ha sì portato tanti gol e due trofei in bacheca, ma che ha anche insinuato alcuni dubbi sul suo futuro. L’asso portoghese si gode il riposo in vacanza con la famiglia in attesa di sciogliere in maniera definitiva le riserve sul proprio domani. Per lui ancora un anno di contratto a 31 milioni di euro netti con la Juventus ma anche il pensiero che, nonostante le sue ancora performanti prestazioni, il tempo passi e le occasioni per vincere la sua sesta Champions League non siano più molte. Per questo motivo le riflessioni sono state e sono ancora diverse, sicuramente meno delle offerte che possono arrivare, dal punto di vista economico, atte a raggiungere il guadagno attuale del lusitano. Sulla bilancia dunque: cambiare progetto ma abbassare le pretese economiche o credere ancora nella Juve anche con la spinta di un ingaggio al top? Questo il dilemma che la Juve si augura possa essere definitivamente risolto al più presto.

LA JUVE LO ASPETTA - Juventus che lo attende, a oggi, l’ultima settimana di luglio alla Continassa per dare il via alla preparazione verso la nuova stagione. Dalla settimana scorsa, quando il Football Director bianconero Federico Cherubini ha parlato del futuro di CR7, nulla è cambiato: “Non si deve necessariamente parlare di un trasferimento, non c'è stato nessun segnale in questo senso né da parte sua né da parte della Juventus. I numeri non sempre dicono tutto, ma nascondono molte verità. Siamo contentissimi di Cristiano, appena avrà terminato il meritato periodo di riposo si unirà alla squadra. I segnali attuali, sia da parte del club e che da parte dell'agente, non vanno in direzione di un trasferimento di un giocatore centrale nel nostro progetto. Non ho la sfera di cristallo per dire cosa accadrà in futuro, ma oggi la situazione è questa e siamo contenti che Cristiano sia al centro della nostra squadra”. Nessun segnale, a oggi, dunque. L’agente Jorge Mendes è in Italia in questi giorni: per la presentazione di Mourinho e per chiudere la trattativa Rui Patricio-Roma. Ecco, a Torino si aspettano il CR7-segnale in settimana.