Ronaldo si inventa assistman per Chiesa: Il 2-0 Juventus è servito dopo 50 minuti

Palla dietro alla linea difensiva dell'Udinese, con Cristiano Ronaldo che d'esterno riesce a imbeccare la corsa di Chiesa: Stryger Larsen è in ritardo, Zeegelaar e Samir non chiudono la diagonale, cosa che fa l'ex Fiorentina. Tiro sporco e Musso non ci può fare molto, per il raddoppio bianconeo dopo cinque minuti dall'inizio del secondo tempo.