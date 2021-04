Ronaldo tentato dallo United. Pronto ad abbassarsi lo stipendio, ma in Italia paga meno tasse

È il Manchester United la tentazione numero uno di Cristiano Ronaldo in questo momento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: registrata la chiusura di Florentino Perez (“gli voglio bene ma non penso che tornerà”), il fuoriclasse della Juventus ha iniziato le riflessioni sul suo futuro. Il momento è quello che è, la prestazione da peggiore in campo contro il Parma ne è la dimostrazione più plastica e così CR7 si sta guardando intorno, anche a costo di abbassare le pretese. Per tornare a Manchester, nello specifico, sarebbe disposto a scendere sotto i 31 milioni di euro attualmente percepiti, ma difficilmente andrebbe più in giù di 20. All’Old Trafford la situazione è particolare dopo il caos Superlega, ma Solskjaer gradirebbe il ritorno, che avrebbe anche un fascino romantico (e commerciale) non da poco. Fronte Juve, ricorda la rosea, c’è tranquillità perché CR7 in Italia paga meno tasse e questo resta un ostacolo non da poco alla sua intenzione di volare via.