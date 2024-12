Rossi: "Lazio, a Lecce tre punti fondamentali. Mercato? Due giovani con potenzialità"

Nel corso dell'intervento per Radiosei, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha commentato il successo dei biancocelesti a Lecce: "Era una partita delicata, sulla carta la Lazio era più forte del Lecce - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Poi sul campo è stata più complicata del previsto. Bisogna prendere comunque i tre punti, sono fondamentali. Alcuni giocatori non erano brillanti, come Zaccagni.

La Lazio va in difficoltà quando trova squadre chiuse, ormai la conoscono e l'aspettano - ha proseguito l'ex mister anche di Salernitana e Sampdoria -. Se chi può fare la differenza non sta benissimo si creano problemi. Contro Atalanta e Roma la Lazio può trovarsi bene per caratteristiche, ma son due squadre forti. Bisogna però ritrovare brillantezza. Come migliorare la squadra a gennaio? Io cercherei due giovani con potenzialità - ha concluso - bisogna investire a metà campo e al centro della difesa".

Di seguito la classifica del campionato di Serie A dopo 17 partite giocate:

1. Atalanta 40 punti

2. Napoli 38

3. Inter 34**

4. Lazio 34

5. Fiorentina 31**

6. Juventus 31

7. Bologna 28*

8. Milan 26*

9. Udinese 20*

10. Roma 19

11. Empoli 19

12. Torino 19

13. Genoa 16

14. Lecce 16

15. Parma 15

16. Como 15*

17. Verona 15

18. Cagliari 14

19. Venezia 13

20. Monza 10

*una partita in meno

**due partite in meno