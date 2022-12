Rui Patricio pronto a riprendersi la Roma: ora riposa, tra qualche giorno raggiungerà la squadra

vedi letture

Rui Patricio è pronto a riprendersi la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere è già tornato nella Capitale ed ora si sta riposando, anche se la voglia di tornare a lavorare con i compagni è tanta. Dovrebbe raggiungere la squadra tra qualche giorno, ma non è da escludere, anche se difficile, che anticipi la partenza. La prossima stagione potrebbe tornare in Portogallo o chiudere ancora all'estero, ma ora come ora è concentrato solo sul presente e sulla Roma.